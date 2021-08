Business news: Argentina, in arrivo 4,3 miliardi di dollari di diritti speciali di prelievo da Fmi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con l'annuncio ufficiale dell'avvio dell'allocazione di 650 miliardi di dollari di Diritti speciali di prelievo (Dsp) del Fondo monetario internazionale (Fmi), l'Argentina riceverà 4,355 miliardi che andranno provvisoriamente a rinforzare le riserve della Banca centrale (Bcra). Le riserve ammontano oggi a circa 42 miliardi di dollari. L'arrivo dei Dsp avviene mentre il governo di Alberto Fernandez sta portando avanti da mesi un difficile negoziato proprio con l'Fmi per la ristrutturazione di un credito Stand By (Sba) da 45 miliardi di dollari concesso nel 2018 all'ex presidente Mauricio Macri. In assenza di un accordo nei prossimi mesi, l'ipotesi più probabile riguardo all'utilizzo di questi fondi, secondo quanto ha dato a intendere lo stesso ministro dell'Economia, Martin Guzman, è proprio quello del pagamento delle prossime scadenze del credito Sba. Il 22 settembre scade una rata da 1,8 miliardi di dollari, il primo novembre una rata da 465 milioni, ed il 22 novembre un'altra rata da 1,8 miliardi, per un totale di oltre 4,2 miliardi. (Res)