Supplettive Siena: Letta, campagna per allargare è inizio percorso per il futuro

- “Io faccio una campagna elettorale per un collegio uninominale e cerco il più largo consenso possibile, quindi una coalizione, un allargamento come sempre in questi casi credo sia importante la logica di allargamento e non semplicemente un pezzo”. Lo ha detto il segretario del Partito democratico, Enrico Letta al suo arrivo lla festa de l'unità in corso all'East river Martesana a Milano commentando la decisione di candidarsi alle supplettive di Siena senza il simbolo del Pd . “Il Pd è un pezzo e lo guido io, sono il segretario che si candida - ha proseguito - ma noi puntiamo a un allargamento, come capita nei collegi uninominali, alla fine vincerà chi riuscirà ad avere la maggioranza dei consensi. È un tentativo di iniziare un percorso per il futuro. Credo che questa sia l'occasione per cominciare a creare queste condizioni”. (Rem)