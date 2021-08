Business news: Colombia-Corea del Sud, Camere di commercio firmano accordo per lanciare Consiglio imprenditoriale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Camere di commercio di Colombia e Corea del Sud hanno siglato oggi un memorandum di intesa per lanciare un Consiglio imprenditoriale che si riunirà una volta ogni sei mesi per valutare le opportunità di investimento. Lo rende noto la presidenza della Colombia in un comunicato. L’accordo è stato firmato a conclusione della visita del Paese di una missione guidata dal presidente Ivan Duque. “La sfida è continuare a rafforzare il commercio e gli investimenti. Volgiamo invitarvi a continuare a vedere la Colombia come la destinazione ideale in America Latina per gli investimenti", ha affermato Duque intervenendo al Forum sulla facilitazione del commercio e degli investimenti Colombia-Corea. (Res)