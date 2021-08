Business news: Messico, rallenta corsa inflazione, a metà agosto a +5,58 per cento su anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella prima metà di agosto l'indice dei prezzi al consumo in Messico è cresciuto del 5,58 per cento su anno, rimanendo praticamente stabile (-0,02) rispetto alla fine di luglio. Si tratta di un calo rispetto al 5,86 per cento annuo registrato nella seconda metà del mese scorso, e del dato più basso dopo l'incremento del 5,22 per cento censito nelle due ultime settimane di marzo. La maggiore pressione sui prezzi, si legge nel rapporto dell'istituto di statistica (Inegi) viene ancora dal paniere della cosiddetta "core inflation", il gruppo di prodotti che non presentano una forte volatilità di prezzi: +0,28 per cento sulle due settimane, +4,78 per cento su anno. Il restante gruppo - prodotti alimentari ed energetici - è aumentato dell'8,08 per cento su anno ma calato dello 0,92 per cento sulla fine di luglio. Ad agosto del 2020 l'inflazione era cresciuta dello 0,24 per cento su mese e del 3,99 per cento su anno. (Res)