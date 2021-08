Roma: Raggi, controlli polizia locale nel weekend, non abbassiamo guardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche questo fine settimana la polizia locale di Roma Capitale "ha svolto controlli mirati nelle vie e piazze della città per il rispetto delle norme a tutela della salute pubblica e per contrastare comportamenti illeciti su strada o legati alla vendita e consumo irregolare di alcolici". Lo scrive su Facebook la sindaca di Roma, Virginia Raggi. "A Ostia venerdì sera è stato chiuso un locale per violazioni di alcune disposizioni anti contagio e irregolarità nella somministrazione di alcolici. I controlli sono andati avanti con particolare attenzione su tutto il litorale, dove anche questa notte gli agenti della polizia locale hanno eseguito accertamenti presso alcuni stabilimenti - aggiunge Raggi -. Un nuovo provvedimento di chiusura è scattato per una discoteca non autorizzata. Gli agenti hanno accertato la presenza di oltre 300 persone che ballavano, nonostante il divieto imposto dalle misure di contrasto al Covid-19. Sono inoltre stati chiusi due minimarket per vendita di alcolici oltre l’orario consentito. Anche nelle altre zone della ‘movida’ gli agenti hanno vigilato con particolare attenzione sul rispetto dei limiti per la vendita e la somministrazione di alcolici, la sicurezza stradale e l'abusivismo commerciale. Ringrazio i nostri agenti per la loro fondamentale attività a tutela dei cittadini. Non abbassiamo la guardia e rispettiamo le regole", conclude la sindaca.(Rer)