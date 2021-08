Afghanistan: Gasparri (FI), stroncare dittatura oscurantista e barbara

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore Maurizio Gasparri, componente del Comitato di presidenza di Forza Italia, sottolinea che "mentre a Kabul si registrano nuove esplosioni, vediamo che i talebani impediscono a ragazze iscritte nelle nostre università di tornare in Italia per frequentarle, eliminano in maniera brutale degli artisti, impediscono alle donne di parlare alla radio e aboliscono la musica. Sono degli oscurantisti, dei barbari. E Conte e Prodi vogliono dialogare con questa gente? Evidentemente - continua il parlamentare in una nota - per loro i parametri della civiltà, della democrazia non esistono o sono quelli dei talebani. Questa dittatura basata sulla sopraffazione e l'ignoranza va stroncata. La viltà dell'Occidente non può consegnare un intero popolo in mano a dei nemici della civiltà e della libertà". (Com)