Roma 2021: capolista civica Raggi, non sono parente sindaca, solo omonimia

- La capolista dei 48 candidati nella lista civica "Virginia Raggi", per le elezioni comunali di Roma, si chiama Gabriella Raggi, omonima ma non parente della sindaca uscente. A precisarlo è lei stessa in un post Facebook: "non c’è nessun grado di parentela tra me e la sindaca Virginia Raggi, neppure di decimo grado. Solo una semplice omonimia. (del resto non c’è nessun rapporto parentale neppure con la catena di gioiellerie, purtroppo) - scrive la capolista Gabriella Raggi -. C'è invece una piena condivisione e sostegno alla ricandidatura di Virginia Raggi, per portare avanti il percorso intrapreso per una città giusta, bella, equa". La capolista precisa anche: "Non sono dirigente comunale ma sto concludendo in queste ore il ruolo di capostaff dell’assessorato all'Urbanistica di Roma Capitale, ricoperto dal 2017. Buona domenica a tutte e a tutti e sosteneteci. Avanti con coraggio è anche essere liberi", conclude.(Rer)