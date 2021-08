Cio: mondo olimpico in lutto per la morte dell'ex presidente Jacques Rogge

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente del Comitato olimpico internazionale (Cio), Jacques Rogge, è morto oggi all'età di 79 anni. Lo rendo noto lo stesso Cio. Rogge, chirurgo ortopedico e skipper belga, è stato l'ottavo presidente del Comitato olimpico internazionale, la massima autorità del movimento olimpico. Incarico che ha ricoperto dal 2001 al 2013, in seguito è stato nominato presidente onorario del Comitato. Rogge era stato un giocatore di rugby e selezione nella nazionale belga. Poi era passato alla vela prendendo parte ai Giochi olimpici del 1968, del 1972 e del 1976. "Jacques era soprattutto un appassionato di sport che amava stare a contatto con gli atleti, passione che ha trasmesso a tutti coloro che lo hanno conosciuto. La sua gioia per lo sport era contagiosa", ha affermato Thomas Bach, attuale presidente del Cio." Era un presidente affermato che ha contribuito a modernizzare e trasformare il Cio. Sarà particolarmente ricordato per aver incoraggiato la pratica dello sport tra i giovani e per aver creato i Giochi olimpici giovanili. Era anche un forte sostenitore dello sport pulito e ha combattuto instancabilmente contro la piaga del doping", ha aggiunto. "L'intero movimento olimpico piange la perdita di un grande amico e di un appassionato di sport", conclude Bach. (Geb)