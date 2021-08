Singapore: premier Lee annuncia nuova legge contro discriminazioni sul lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità di Singapore adotteranno nuove leggi per contrastare il razzismo e la discriminazione sul posto di lavoro e consentiranno alle infermiere musulmane di indossare il velo islamico durante il servizio. Lo ha annunciato oggi il primo ministro Lee Hsieng Loong in un discorso alla nazione. Negli ultimi tempi, in particolare durante la pandemia di Covid-19, nella città-Stato si erano verificati una serie di episodi di razzismo. Le misure presentate da Lee rappresentano il passo più importante compiuto finora dal Partito dell'azione popolare (Pap) per calmare le tensioni tra le diverse comunità che popolano Singapore. Su 4 milioni di cittadini, il 74,3 per cento è di origine cinese, il 13,5 per cento malese e il 9 per cento indiano. Molti cittadini delle minoranze, specialmente quelli delle generazioni più giovani, sostengono che la maggioranza cinese goda di privilegi. "Noi trattiamo tutte le razze in modo equo, senza privilegi speciali. Pochi Paesi possono vantare una simile politica, ancora meno possono dire di averla resa una realtà", ha dichiarato Lee nel suo discorso. (Fim)