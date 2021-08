Ue: P. De Luca (Pd), servono strumenti per politica estera e difesa comune

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Piero De Luca, vicepresidente del gruppo del Partito democratico alla Camera, definisce "un gesto importante, quello del presidente Mattarella, che oggi ha deposto una corona di fiori sulla tomba di Altiero Spinelli. Il sogno di un'Europa unita è nato a Ventotene 80 anni fa. Tocca a noi - continua il parlamentare in una nota - dare continuità a quel progetto consolidando ogni giorno valori, diritti e libertà fondamentali, per un'Unione sempre più forte, giusta e solidale. Un'Unione che si doti finalmente di strumenti essenziali per la politica estera e di difesa comune, che le consentano di difendere e promuovere non solo all'interno, ma anche all'esterno dei propri confini, quei valori dello Stato di diritto che rappresentano l'essenza profonda della propria missione". (Com)