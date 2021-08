Bulgaria: Alzati Bulgaria! "non sosterrà a tutti i costi" governo socialista (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella giornata di giovedì 26 agosto, i capigruppo parlamentari hanno concordato che il 7 e il 14 novembre sono le date possibili per lo svolgimento di nuove eventuali elezioni anticipate in Bulgaria. Il Paese, secondo quanto ricorda la stampa locale, dovrà tenere nuove elezioni generali anticipate se questo Parlamento non riuscirà a formare un governo. Le elezioni parlamentari verrebbero tenute insieme a quelle presidenziali. Il presidente della Bulgaria Rumen Radev ha affidato lo scorso 20 agosto il secondo mandato di formare un nuovo governo a Daniel Mitov, candidato alla carica di primo ministro di Cittadini per uno sviluppo europeo della Bulgaria (Gerb). Secondo quanto riferiva allora la stampa locale, Mitov ha immediatamente restituito il mandato affidatogli come già aveva annunciato in precedenza il leader di Gerb, Bojko Borisov. "Avevamo affermato fin dall'inizio che, sfortunatamente, non vediamo l'opportunità di realizzare il secondo mandato", ha detto Mitov al momento della restituzione. (segue) (Seb)