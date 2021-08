Bulgaria: Alzati Bulgaria! "non sosterrà a tutti i costi" governo socialista (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo la Costituzione il capo dello Stato deve incaricare entro sette giorni un altro gruppo parlamentare della nomina di un candidato alla carica di primo ministro. Se non sarà raggiunto un accordo su un governo neanche dopo il terzo mandato, il presidente nominerà un esecutivo provvisorio, scioglierà il Parlamento e convocherà nuove elezioni. Nella giornata del 12 agosto il Parlamento della Bulgaria ha votato la revoca della nomina di Plamen Nikolov, proposto inizialmente da C'è un popolo come questo (Itn), la prima forza politica emersa dalle elezioni dell'11 luglio e a cui è stato affidato il primo mandato per formare un governo. Nikolov ha ritirato la propria candidatura mentre il leader di Itn, Slavi Trifonov, ha dichiarato che la forza politica "non presenterà la propria squadra di governo" per il voto in Parlamento. "Abbiamo fatto del nostro meglio e fatto tutti i tipi di compromessi come gesto (di avvicinamento) per i cosiddetti 'partiti della protesta', in modo che questi potessero sostenere il governo della prima forza politica, Itn. Non è successo, a causa del comportamento e del tradimento della coalizione Bulgaria Democratica e di Alzati Bg!", ha detto Trifonov. Ciò significa, ha proseguito Trifonov, che la Bulgaria è diretta verso nuove elezioni generali anticipate. (Seb)