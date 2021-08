Afghanistan: Turchia sostiene l'idea di creare una "zona sicura" controllata dall'Onu a Kabul

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri turco, Mevlut Cavusoglu, ha dichiarato oggi che Ankara sostiene l'idea della Francia di creare una "zona sicura" controllata dall'Onu a Kabul, in Afghanistan, con la partecipazione delle forze di pace internazionali. Il presidente francese Emmanuel Macron ha dichiarato ieri che Parigi e Londra terranno colloqui domani, lunedì 30 agosto, per discutere della creazione di una "zona sicura" nella capitale afghana per consentire il proseguimento delle operazioni umanitarie. "Riceviamo proposte interessanti dalla Francia sull'invio di forze di pace in Afghanistan. (...) Se tali forze vengono create, dovrebbero essere formate dalle Nazioni Unite con la partecipazione di diversi paesi", ha detto Cavusoglu in una conferenza stampa congiunta l'omologo tedesco, Heiko Maas, in visita in Turchia. (segue) (Tua)