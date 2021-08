Afghanistan: oltre 100 Paesi continueranno a fornire documenti di viaggio ad afgani desginati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Siamo tutti impegnati a garantire che i nostri cittadini, cittadini e residenti, dipendenti, afgani che hanno lavorato con noi e coloro che sono a rischio possano continuare a viaggiare liberamente verso destinazioni al di fuori dell'Afghanistan”. E’ quanto si legge in una nota dichiarazione congiunta rilasciata da dai Governi degli Stati Uniti d'America, Albania, Australia, Belgio, Belize, Bulgaria, Burkina Faso, Capo Verde, Canada, Repubblica Centrafricana, Colombia, Costa Rica, Costa d'Avorio , Croazia, Repubblica Democratica del Congo, Danimarca, Gibuti, Repubblica Dominicana, El Salvador, Estonia, Eswatini, Stati Federati di Micronesia, Fiji, Finlandia, Francia, Gabon, Georgia, Germania, Ghana, Grecia, Guinea, Guyana, Haiti, Honduras, Islanda, Irlanda, Israele, Italia, Giappone, Giordania, Kazakistan, Kenya, Kiribati, Kirghizistan, Lettonia, Libano, Liberia, Libia, Lituania, Lussemburgo, Madagascar, Maldive, Malta, Isole Marshall, Moldavia, Montenegro, Marocco, Nauru , Paesi Bassi, Nuova Zelanda, Niger, Macedonia del Nord, Norvegia, Palau, Papua Nuova Guinea, Polonia, Portogallo, Repubblica di Cipro, Repubblica di Corea, Repubblica del Kosovo, Romania, Ruanda, Segretario generale dell'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico, Senegal, Serbia, Sierra Leone, Slovacchia, Slovenia, Somalia, Spagna, St. Kitts e Nevis, Sudan, Suriname, Svezia, Svizzera, Bahamas, Gambia, Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Togo, Trinidad e Tobago, Turchia, Uganda, Ucraina, Unione delle Comore, Regno Unito, Vanuatu, Yemen e Zambia per quanto riguarda le assicurazioni di viaggio per l'evacuazione dell'Afghanistan. “Continueremo a rilasciare documenti di viaggio agli afgani designati e abbiamo la chiara aspettativa e l'impegno da parte dei talebani che possano viaggiare nei nostri rispettivi paesi. Prendiamo atto delle dichiarazioni pubbliche dei talebani che confermano questa intesa”, conclude il testo.(Com)