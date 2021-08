Speciale difesa: Kosovo equipaggerà forze di sicurezza con veicoli corazzati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze di sicurezza del Kosovo (Ksf) saranno equipaggiate con veicoli corazzati di produzione statunitense. Lo ha annunciato il ministro della Difesa del Paese, Armend Mehaj. In totale saranno 50 i veicoli che arriveranno in Kosovo nei prossimi giorni e alcuni sono già stati consegnati. Secondo quanto riferisce il portale “Birn”, i veicoli saranno dotati di lanciagranate Mk19, mitragliatrici M2 e M240 e saranno formalmente presentati in una cerimonia alla fine del mese. Una fonte anonima di “Birn” ha affermato che alla cerimonia saranno presenti la presidente del Kosovo, Vjosa Osmani, e il primo ministro, Albin Kurti. (Vap)