Kosovo: partito Lista serba non è sicuro di partecipare alle elezioni locali di ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il partito Lista serba non ha ancora deciso se partecipare alle elezioni amministrative che si terranno in Kosovo il 17 ottobre. Lo rende noto l’emittente “Radio Free Europe”. “Poiché Pristina continua a violare gli accordi di Bruxelles a danno dei servi, decideremo se correre nelle prossime elezioni locali dopo consultazioni con il presidente serbo Aleksandar Vucic”, si legge in un comunicato del partito. La Lista serba ha così reagito dopo che la Corte d’appello del Kosovo ha confermato una sentenza di primo grado che condanna un membro del partito, Ivan Todosijevic, a due anni di reclusione per incitamento all’odio su base nazionale, razziale, religiosa o etnica. (Alt)