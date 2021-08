Speciale infrastrutture: Kosovo, italiana Gcd vince appalto secondo lotto per riqualificazione linea ferroviaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società italiana Gcf - Generale costruzioni ferroviarie SpA è risultata vincitrice dell'appalto per il secondo lotto della riabilitazione della linea ferrovia kosovara (tratto da Fushe Kosova a Mitrovica), per un importo di 47,9 milioni di euro. La stessa azienda, riferisce la Farnesina, è assegnataria della prima tranche di lavori da 78,6 milioni (tratto da Fushe Kosova a Elez Han, al confine con la Macedonia del Nord), attualmente in corso e il cui termine è previsto per la fine del 2022. Terzo e ultimo lotto (tratto da Mitrovica a Lesak, al confine con la Serbia) verrà verosimilmente messo a gara entro il prossimo anno. (Res)