Kosovo: governo stanzia 40 milioni di euro in fondi per ripresa post pandemica

- Il governo del Kosovo ha stanziato 40 milioni di euro di fondi destinati alla ripresa economica post Covid-19. Come riferisce il quotidiano “Koha ditore”, fra le risorse stanziate figurano anche aiuti economici alle famiglie che hanno perso i propri cari per la pandemia di coronavirus e indennità per il personale sanitario. L’esecutivo kosovaro ha inoltre posticipato l’approvazione di alcune bozze di legge presentate da vari dicasteri. (Alt)