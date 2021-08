Kosovo: oggi marcia di protesta a Pristina per diritti delle donne (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La settimana scorsa una diciottenne, già deceduta, è stata portata all'ospedale di Ferizaj da due persone che in seguito hanno immediatamente lasciato il Paese. Mentre uno di loro è stato arrestato, l'altro è ancora in fuga. "Mi unirò alla protesta che si terrà vicino alla stazione di polizia di Ferizaj. La mentalità patriarcale, la violenza contro le donne, come quella domestica e di genere, vanno abolite. Perché ciò avvenga, è necessario un impegno sociale e istituzionale", ha dichiarato nei giorni scorsi la ministra della Giustizia Albulena Haxhiu. Nel 2013 una delle due persone aveva già ricevuto un atto d'accusa dal tribunale del Kosovo. Per questo motivo, la ministra della Giustizia ha denunciato il fatto: "Questo caso si è concluso con un decesso. Ancora una volta, il sistema giudiziario è fonte di scandalo, dato che uno dei due sospettati era già stato processato nel 2013. E' inaccettabile che ora questa persona sia libera, e che non sia stato sottoposto ad una revisione giudiziaria. Chiediamo quindi spiegazioni al consiglio della magistratura del Kosovo, e mi auguro che le mie parole verranno interpretate come un tentativo di fare giustizia", ha aggiunto Haxhiu. (Alt)