Afghanistan: Kosovo accoglierà 2 mila rifugiati (2)

- Albania, Macedonia del Nord e Kosovo si preparano ad accogliere temporaneamente centinaia di rifugiati afgani in fuga dal Paese dopo la presa del potere da parte dei talebani. L'Albania ha annunciato che accoglierà circa 250 civili nel corso dei prossimi giorni, la Macedonia del Nord circa 390 e anche il Kosovo ha annunciato la medesima misura, pur mantenendo un numero imprecisato. Le autorità dei tre Paesi, si leggeva su “Birn”, hanno affermato che i rifugiati, le cui vite sono potenzialmente in pericolo se rimangono in Afghanistan, saranno ospitati temporaneamente sino a quando non saranno trasferiti negli Stati Uniti o in Paesi terzi. Il sindaco di Tirana, Erion Veliaj, ha confermato che il primo gruppo di afgani dovrebbe raggiungere l'Albania nei prossimi giorni attraverso dei voli militari statunitensi e sarà ospitato nella capitale Tirana in cinque dormitori studenteschi. Veliaj ha aggiunto che quando gli hotel nella città di Durazzo ospiteranno meno turisti, i rifugiati potrebbero essere ospitati anche in queste strutture. (segue) (Alt)