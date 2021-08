Speciale difesa: Kosovo-Nord Macedonia, ministri Giustizia firmano accordo di cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Giustizia del Kosovo Albulena Haxhiu ha firmato un accordo nel campo della cooperazione giuridica internazionale con l'omologo della Macedonia del Nord, Bojan Maricic. Dopo la firma dell'accordo, Haxhiu si è detto impegnato a rafforzare le relazioni con i paesi dei Balcani occidentali. "Siamo impegnati a rafforzare le relazioni con i Paesi dei Balcani occidentali. Si tratta della prima firma di accordi e si procederà con l'Albania. Lo scopo di questo accordo è facilitare i procedimenti civili, la protezione legale, affinché i cittadini di ciascuna parte godano dei diritti di difesa legale", ha affermato Haxhiu. Da parte sua Maricic ha dichiarato che "l'iniziativa per la firma dell'accordo mostra che facciamo politiche per facilitare le procedure per i cittadini dei due Paesi". "Sono convinto che la cooperazione tra Kosovo e Macedonia del Nord continuerà nello scambio di esperienze e nell'armonizzazione della legislazione europea", ha aggiunto. (Alt)