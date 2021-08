Kosovo: premier Kurti riceve sindaco di Tirana Veliaj

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Kosovo Albin Kurti ha ricevuto il sindaco e vicesindaco di Tirana, Erion Veliaj e Anuela Ristani. Ad accoglierli è stato anche il ministro della Salute del Kosovo, Arben Vitia. Le parti hanno discusso la crisi della pandemia da Covid-19 e i progressi relativi al programma di vaccinazione in entrambi i Paesi. Secondo il sindaco Veliaj, il Kosovo ha contribuito positivamente a minimizzare i danni economici causati dall'emergenza sanitaria", riferisce l'emittente televisiva "Rtk". Il premier Kurti ha infatti confermato che è in atto una ripresa economica nel Kosovo, dovuta principalmente ad un aumento nelle esportazioni e nella raccolta delle tasse. Infatti, secondo le ultime analisi, il prodotto interno lordo (Pil) del Paese dovrebbe raggiungere il 7,9 per cento. Nella riunione, sono anche state anche discusse iniziative culturali, come la biennale "Manifesta" che si terrà nella capitale Pristina, e "Tirana, la giovane capitale europea del 2022" nella principale città albanese. A detta di Veliaj, queste ultime sono "un'ottima iniziativa, volta a promuovere l'arte e la cultura albanese". (Alt)