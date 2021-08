Afghanistan: Biden, grande dolore per famiglie vittime attacchi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha espresso “un grande dolore per le famiglie afgane che hanno perso i loro cari, inclusi i bambini uccisi da questi terribili attacchi”. Lo ha detto parlando in conferenza stampa dopo i due attentati delle scorse ore in Afghanistan. “Abbiamo il cuore spezzato. Da padre di un maggiore che ha servito in Iraq e Kosovo e come avvocato durante la guerra ricordo che quando è tornato dall’Iraq gli è stato diagnosticato un tumore al cervello. Anche noi abbiamo perso qualcosa, sappiamo come si sentono le famiglie di questi eroi coraggiosi: è come avere un buco nero nel petto. Il cuore fa male, ma abbiamo un obbligo sacro nei confronti delle famiglie ed è un obbligo che durerà per sempre. Le vite che abbiamo perso sono state donate al servizio della sicurezza e dell’America”, ha detto Biden facendo riferimento al figlio Boe.(Nys)