Difesa: Kfor, raggiunta la full operation capability del contingente italiano (3)

- Kfor è la missione più longeva della Nato e anche la più consistente per numero di militari L'Italia è attualmente. il primo paese contributore della missione e ne detiene il comando per la 12ma volta, ottava consecutiva; dei 3.700 militari impiegati in Kfor, circa 630 sono italiani, con una rappresentanza di personale appartenente a tutte e quattro le Forze armate. Il lavoro di squadra e la coesione, sono caratteristiche necessarie per rispondere al meglio al mandato ricevuto, qualità che i militari italiani hanno saputo esprimere nel più stretto significato del motto "As one we progress", coniato per la Kfor XXV dal generale di divisione Franco Federici, attuale comandante della Kosovo Force". (Com)