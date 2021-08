Afghanistan: Pontecorvo (Nato), vie di uscita terrestri sono aperte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le vie terrestri di uscita in Afghanistan sono aperte e “si può viaggiare con relativa calma". Lo ha detto l'Alto rappresentante civile della Nato, ambasciatore Stefano Pontecorvo, parlando con “Rainews 24” al suo arrivo a Fiumicino con l’ultimo volo italiano partito da Kabul, commentando il quasi completamento dei ponti aerei occidentali. "Non sono un tecnico ma in questi giorni mi sono fatto un’idea: con la giusta attrezzatura l'aeroporto (di Kabul) potrà riaprire nel giro di una settimana", ha detto l'ambasciatore. “E' stata una esperienza che mi ha cambiato la vita, mi sono occupato in passato di Bosnia e Kosovo, non ho mai visto una cosa del genere ma ho visto solidarietà umana”, ha proseguito Pontecorvo, sottolineando che adesso “un futuro complicato attente il Paese”.(Res)