Kosovo: Covid, torna il coprifuoco e obbligo green pass per chi entra nel Paese e dipendenti Pa

- Il Kosovo ha reintrodotto misure restrittive per frenare la diffusione del coronavirus, a seguito dell'aumento di nuovi casi nelle ultime settimane. Da oggi rientra in vigore il coprifuoco dalle 22 alle 5. Le persone che entrano nel Paese sono ora tenute a presentare una certificazione in cui si dichiara la avvenuta vaccinazione o l'esito di un tampone con risultato negativo in modo da non dovere fare una quarantena di 7 giorni. Lo stesso sarà richiesto ai dipendenti del settore pubblico dopo il 13 settembre, quando le scuole riapriranno dopo un rinvio della data di due settimane. Coloro che non sono vaccinati o che non produrranno un certificato in cui si attesta il risultato negativo al tampone, non potranno lavorare. Bar e ristoranti all'aperto rimarranno aperti fino alle 21.30. Il ministro della Salute Arben Vitia ha chiarito che la vaccinazione obbligatoria potrebbe essere richiesta in una fase successiva per alcune categorie professionali. Vitia ha assicurato che il 60 per cento della popolazione sarà vaccinato entro la fine dell'anno ma al momento solo il 12 per cento ha completato il ciclo vaccinale. Il Kosovo ha registrato ieri 1.800 nuovi casi, 18 decessi e ha un totale di 25 mila di casi attualmente positivi. (Alt)