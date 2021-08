Mobilità: Anas, rientro con traffico sostenuto ma senza criticità (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per richiamare l'attenzione sulla sicurezza stradale - prosegue la nota - Anas promuove anche quest'anno, in collaborazione con la Polizia di Stato, la campagna di comunicazione "Guida e basta", per sensibilizzare gli utenti della strada a essere prudenti e concentrati mentre si è al volante. La campagna è dedicata ai rischi che derivano dalla distrazione, dalle cattive abitudini alla guida e dal mancato rispetto delle regole del Codice della strada. I cantonieri di Anas salvano ogni giorno moltissimi cani che ancora vengono abbandonati lungo le strade italiane, garantendo la loro sicurezza e quella degli automobilisti. Ecco perché anche quest'anno Anas promuove la campagna "Amami e basta", ideata insieme a Lndc - Lega nazionale per la difesa del cane, e finalizzata alla lotta contro gli incidenti provocati dall'abbandono degli animali domestici in strada con l'obiettivo di garantire maggior sicurezza a chi si mette in viaggio. In Italia, infatti, ogni anno si registrano migliaia di incidenti stradali, anche mortali, causati da animali abbandonati, fenomeno che aumenta durante i periodi estivi. (Com)