Afganistan: forze armate Usa, “eliminata imminente minaccia" dello Stato islamico a Kabul

- Con l’attacco aereo condotto oggi pomeriggio a Kabul, gli Stati Uniti hanno eliminato “una minaccia imminente” dello Stato islamico del Khorasan verso l’aeroporto internazionale Hamid Karzai. Lo ha dichiarato in una nota il portavoce del Comando centrale delle forze Usa, Bill Urban, confermando il raid che, secondo quanto riferito in precedenza dai talebani, avrebbe colpito un uomo intenzionato a farsi esplodere all’interno del proprio veicolo nella zona dell’aeroporto. “Siamo fiduciosi di aver colpito l’obiettivo. Significative esplosioni secondarie dal veicolo indicano la presenza di un sostanzioso carico di materiale esplosivo all’interno”, ha aggiunto l’ufficiale. Urban ha precisato che gli Stati Uniti stanno valutando ora “la possibilità di vittime civili”, ma finora “non ci sono indicazioni” in tal senso.(Nys)