Migranti: Mattarella, con campagna elettorale non affidare gestione a scafisti

- La politica migratoria "non è mai diventata materia comunitaria. Mentre il Covid ha fatto collaborare e non competere, in Europa non si è agito così per le migrazioni". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella intervenendo al 40esimo seminario per la formazione federalista europea in occasione dell’80esimo anniversario del Manifesto di Ventotene. "Questa carenza, questa lacuna non è all'altezza del ruolo della Comunità europea - ha aggiunto -, so bene che su questo piano molti paesi sono frenati da preoccupazioni elettorali contingenti, ma così si finisce per affidare la gestione delle migrazioni agli scafisti e ai trafficanti degli esseri umani". (Rin)