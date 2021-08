Afghanistan: Mattarella, scarsa capacità incidenza Ue su eventi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche in Afghanistan è emersa "la scarsa capacità di incidenza europea sugli eventi". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo al 40esimo seminario per la formazione federalista europea in occasione dell’80esimo anniversario del Manifesto di Ventotene. Mattarella, ricordando anche la precedente situazione in Siria, ha aggiunto: "sono fermamente convinto dell'importanza della Nato, pilastro fondamentale per l'Italia e l'Europa. Ma proprio il rapporto transatlantico chiede che la Ue abbia maggiore capacità di politica estera e di difesa". Una prospettiva che per il capo dello Stato è "importante anche per gli Usa". (Rin)