Ue: Mattarella, non sia fortezza chiusa, dia risposte adeguate ai giovani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Nel 2050 l’Unione europea avrà raggiunto quell’orizzonte di libertà che manifesto di Ventotene indica”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo al 40esimo seminario per la formazione federalista europea in occasione dell’80esimo anniversario del Manifesto di Ventotene. Secondo Mattarella, l’Unione europea deve essere “aperta al mondo e non una fortezza chiusa”. Deve essere “all’altezza di dare risposte adeguate alle attese dei giovani europei”, ha aggiunto.(Rin)