Scuola: Laforgia (Leu), riapra in presenza e senza interruzioni

- Il senatore di Liberi e uguali, Francesco Laforgia, osserva: "Per assicurare il rientro a scuola in presenza bisogna prevedere ogni misura possibile, compreso l’obbligo vaccinale. Negli ultimi due anni scolastici migliaia di studenti, con la didattica a distanza, hanno pagato un prezzo altissimo. Ministero della Salute e dell’Istruzione - conclude il parlamentare - facciano di tutto perché la Scuola riapra in presenza e senza interruzioni". (Rin)