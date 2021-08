Medio Oriente: Iran e Siria pronte a compiere “azioni forti” contro sanzioni Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Iran e Siria sono pronti a compiere “azioni potenti" contro le sanzioni Usa imposte ai due alleati regionali, affermando che le loro relazioni si rafforzeranno sotto la nuova leadership iraniana. Ad annunciarlo è stato il nuovo ministro degli Esteri iraniano, Hossein Amir-Abdollahian, nel corso di una visita a Damasco dove è stato ricevuto dall’omologo siriano, Faisal Mekdad. "Le leadership dei due Paesi faranno insieme azioni potenti per affrontare il terrorismo economico e ridurre la pressione sui nostri popoli", ha detto Amir-Abdollahian all'aeroporto della capitale siriana, citato dai media ufficiali iraniani. La visita di Amir-Abdollahian in Siria arriva il giorno dopo aver rappresentato Teheran alla Conferenza di Baghdad sul perteneriato e la cooperazione, a cui hanno partecipato alti funzionari di tutto il Medio Oriente nel tentativo di allentare le tensioni regionali. Amir-Abdollahian ha definito la Siria come la "terra della resistenza", aggiungendo che Damasco e Teheran hanno lavorato insieme "sul campo e ottenuto vittorie congiunte".(Irt)