Francia: governo, non sarà necessario pass sanitario ai seggi elettorali

- Non sarà necessario presentare ai seggi elettorali il pass sanitario in occasione delle elezioni presidenziali francesi. Lo ha detto il portavoce del governo francese, Gabriel Attal, al Gran Giurì "Lci-Rtl-Le Figaro". "Per andare a votare, è ovvio che non chiederemo il pass sanitario", ha spiegato Attal. Da domani il pass sanitario sarà obbligatorio per i dipendenti di settori, come quello della ristorazione, trasporti pubblici, palazzetti dello sport, cinema, sale da concerto e musei. (segue) (Frp)