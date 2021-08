Venezuela: elezioni regionali, rinviato al primo settembre termine per le candidature

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Venezuela ha deciso di rinviare al primo settembre prossimo il termine ultimo per la presentazione delle candidature alle elezioni amministrative del prossimo 21 novembre. Lo ha annunciato il presidente del Consiglio elettorale nazionale (Cne), Pedro Calzadilla, sottolineato che la decisione è tesa a garantire e facilitare la partecipazione del maggior numero possibile di persone alle consultazioni. Ripreso dal quotidiano locale “Ultimas Noticias”, il funzionario ha tuttavia invitato partiti e movimenti politici a utilizzare i giorni che restano per inviare nuove candidature. Il termine per la presentazione delle candidature era fissato per oggi, 29 agosto. Non sembra invece siano state modificate le date per il periodo utile a modificare le liste o a sostituire i candidati, ovvero dall’8 al 22 settembre. La campagna elettorale si svolgerà dal 28 ottobre al 18 novembre.(Vec)