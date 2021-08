© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Conferenza sul futuro dell’Unione è “un’occasione storica, da non perdere. Bisogna evitare rischio che venga banalizzata. L’Europa deve avere un ruolo e garantire pace e benessere come ha fatto finora”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo al 40esimo seminario per la formazione federalista europea in occasione dell’80esimo anniversario del Manifesto di Ventotene.(Rin)