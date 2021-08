Germania: oggi primo dibattito Tv tra candidati a cancelleria, Spd in testa nei sondaggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È atteso questa sera in Germania il primo dibattito televisivo tra i candidati alla cancelleria che sarà messo in onda dalle emittenti “Rtl e Ntv”. A sfidarsi nella tribuna elettorale, a sole quattro settimane dalle elezioni politiche, saranno il candidato del Partito socialdemocratico tedesco (SpD), nonché attuale vice cancelliere e ministro delle Finanze, Olaf Scholz, il candidato dell'Unione cristiano-democratica (Cdu) e dell'Unione cristiano-sociale (Csu), Armin Laschet, e quello dei Verdi, Annalena Baerbock. I socialdemocratici sarebbero in vantaggio del 3 per cento rispetto al blocco dell’Unione, secondo un sondaggio effettuato dell'istituto demoscopico tedesco Insa per il quotidiano “Bild” tra il 23 e il 27 agosto. L’Spd ha il 24 per cento dei consensi contro il 21 per cento della coalizione di governo guidata dalla cancelliera Angela Merkel. Terzi i Verdi con il 17 per cento delle preferenze, a seguire il Partito liberale democratico (Fdp) con il 13 per cento. Inoltre un recente sondaggio condotto dall’istituto Forschungsgruppe Wahlen per l'emittente “Zdf” ha mostrato che il 49 per cento dei tedeschi preferirebbe il socialdemocratico Scholz come successore della Merkel. Laschet, in calo nei consensi, godrebbe del 17 per cento delle preferenze, seguito da Baerbock al 16 per cento. (Geb)