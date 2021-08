Covid: Cuppi, piena solidarietà a giornalista RaiNews24

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Valentina Cuppi, presidente del Partito democratico, esprime "piena solidarietà alla giornalista di RaiNews24 Antonella Alba, aggredita dai 'No green pass' di Roma. Era lì a fare solo il suo mestiere: informare su quanto stava accadendo alla manifestazione. È stata insultata - continua l'esponente del Pd in una nota -, chiamata 'terrorista' e anche ferita perché i manifestanti hanno cercato di strapparle il telefono di male. Fortunatamente le Forze dell'ordine sono intervenute evitando il peggio. A lei ancora tutta la solidarietà possibile". Per Cuppi, "questa violenza è inaccettabile e le responsabilità del suo dilagare sono di chi, da mesi, soffia sul fuoco del complottismo". (Com)