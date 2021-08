Milano 2021: Licheri (M5s), nessuna violenza intimidisce buona politica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capogruppo del Movimento cinque stelle in Senato, Ettore Licheri, afferma: "Agli amici attivisti di Milano, aggrediti ieri sera mentre raccoglievano le firme per le prossime elezioni comunali, porto il sostegno di tutto il gruppo M5s in Senato. Un gruppo, tra coloro che stavano manifestando contro il Green pass - continua il parlamentare in una nota -, ha distrutto il gazebo e messo a rischio l’incolumità dei nostri colleghi e attivisti. La violenza non possiede contenuti e non c’è violenza che possa intimidire la politica, la buona politica. Si può manifestare un pensiero, si può palesare il proprio dissenso, ma non si può e non si deve mai e poi mai trascendere nella violenza". L'esponente pentastellato aggiunge: "Noi non arretreremo, porteremo avanti i nostri valori e le nostre idee, a Milano come in qualunque altro posto. Per le amministrative, per dare un buon governo alle nostre città, così come per garantire la sicurezza sanitaria, priorità imprescindibile in questa drammatica pandemia. Nessuno pensi di poter mettere la sordina al senso di responsabilità del Movimento cinque stelle nel costante rispetto della salute di tutti. Non smetteremo di dire che il Green pass serve, che vaccinarsi è necessario, che è doveroso seguire le misure di prevenzione. Abbiamo sempre evidenziato la necessità di fare campagne informative. Solo con le parole, le informazioni, le spiegazioni si possono fare dei passi in avanti. Con la violenza, invece - conclude Licheri -, ci si qualifica per ciò che non si è e basta". (Com)