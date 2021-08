Marocco: Amendola incontra Ikram Nzihi, "felicissimo di vederla libera e sorridente"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi mi sono venuti a trovare Ikram Nzihi e suo padre. Sono felicissimo di vederla di nuovo libera e finalmente sorridente. Ti auguro ogni bene". Lo scrive su Twitter il sottosegretario agli Affari europei, Vincenzo Amendola, che ha incontrato oggi la ragazza italo-marocchina, liberata nei giorni scorsi, dopo una condanna in Marocco per offese contro la religione per aver condiviso una vignetta satirica su Facebook nel 2019. (Res)