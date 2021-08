Roma: Casu (Pd), a cittadini non servono fuochi d'artificio dopo disastro Raggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I romani hanno bisogno di risposte ai problemi non di fuochi d'artificio elettorali". Lo afferma in una nota il segretario del Pd Roma e candidato alle suppletive nel collegio 11 Primavalle alla Camera, Andrea Casu. "Il 31 agosto dopo 5 anni di disastri la Raggi risparmi ai cittadini di Ostia lo spettacolo pirotecnico in contemporanea con un evento elettorale a piazzale Cristoforo Colombo - aggiunge Casu -. Roma non lo merita”. (Com)