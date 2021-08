Israele: Covid, terza dose del vaccino aperta a tutti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il direttore generale del ministero della Salute, Nachman Ash, ha annunciato che la terza dose del vaccino contro la malattia da Covid-19 sarà ora a disposizione di tutti gli israeliani idonei. "Da oggi la terza dose è a disposizione di tutti", ha detto Ash in una conferenza stampa, secondo quanto riferisce il sito web del quotidiano “Times of Israel”. I richiami saranno disponibili per i maggiori di 12 anni, a condizione che siano trascorsi cinque mesi dall'assunzione di una seconda dose. Secondo un recente studio dell'Università Ebraica di Gerusalemme, l’attuale epidemia di Covid-19 in Israele (ieri c’è stato un picco di oltre 12 mila contagi con soli tre decessi) è stata frenata grazie al richiamo dei vaccini. Degli 80.579 attualmente positivi, i casi gravi solo 726, pari allo 0,9 per cento dei contagiati, di cui 150 attaccati ai respiratori artificiali. Secondo i ricercatori dell'Università Ebraica, la spinta israeliana a somministrare il terzo vaccino contro il Covid-19, insieme alla reintroduzione di alcune restrizioni, ha causato un'inversione di tendenza. Nelle prossime settimane il numero di infezioni giornaliere dovrebbe iniziare a rallentare, aggiungono gli esperti. Il governo israeliano ha lanciato la sua ultima campagna di vaccinazione a inizio agosto, esortando gli over 60 a ottenere la terza dose del vaccino nel tentativo di proteggere i più vulnerabili dalla cosiddetta variante Delta dell’agente patogeno Sars-CoV-2 che causa la Covid-19, la malattia da coronavirus. "L'attuale ondata di virus è stata frenata grazie a una combinazione di richiami e restrizioni soft", afferma il rapporto degli studiosi.(Res)