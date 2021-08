Paralimpiadi: Scurati (lega), oro a Barlaam ci riempie di orgoglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Davvero emozionante la medaglia d'oro vinta meritatamente da Simone Barlaam. Ci riempie d'orgoglio la grande impresa compiuta dal nostro campione di Cassinetta di Lugagnano, che tra l'altro nel corso della sua brillante carriera di nuotatore si è anche allenato giovanissimo nella piscina di Magenta". Lo afferma in una nota Silvia Scurati, consigliere regionale della Lega, in merito alla medaglia d'oro vinta dal cassinettese Simone Barlaam, nei 50 stile libero S9 di nuoto alle Paralimpiadi di Tokyo. "La tenacia e la sua grande forza di volontà siano un esempio da seguire per tutti i nostri ragazzi. Niente è impossibile – conclude Scurati - se ci si impegna a fondo e con grande serietà. Complimenti a Simone". (Com)