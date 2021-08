Afghanistan: Usa confermano attacco aereo a Kabul contro potenziale attentatore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti hanno condotto un attacco aereo a Kabul contro una “minaccia credibile”. Lo conferma il “New York Times” citando due fonti statunitensi. In precedenza il portavoce dei talebani, Zabihullah Mujahid, aveva riferito che il raid Usa ha colpito un uomo intenzionato a farsi esplodere all’interno del suo veicolo nella zona dell’aeroporto della capitale dell’Afghanistan, già teatro di un violentissimo attentato lo scorso 26 agosto, rivendicato dallo Stato islamico del Khorasan e costato la vita ad almeno 169 afghani e 13 militari Usa. Non è chiaro se il raid Usa sia legato alla forte esplosione avvenuta poco fa a Kabul e che, secondo fonti afgane, avrebbe provocato la morte di un bambino. Ieri sera il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, aveva avvertito del pericolo “molto concreto” di un nuovo attacco dello Stato islamico nelle successive 24-36 ore. Inoltre, il capo della Casa Bianca aveva affermato che l’attacco con droni che all’alba del 28 agosto ha colpito due “profili di primo piano” dello Stato islamico del Khorasan nella zona di Jalalabad non sarebbe stato l’ultimo. Questa mattina l’ambasciata Usa a Kabul ha invitato tutti i suoi cittadini a tenersi lontani dall’aeroporto.(Nys)