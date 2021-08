Serbia: presidente Parlamento Dacic, Sns ed Sps correranno insieme alle elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Parlamento serbo, Ivica Dacic, ha affermato che nei prossimi giorni dovrebbero tenersi riunioni congiunte del Partito progressista serbo (Sns) e del Partito socialista serbo (Sps) sulle imminenti elezioni. Dacic, leader dell'Sps, ha aggiunto di avere già parlato con il presidente serbo Aleksandar Vucic di questi incontri tra le due formazione politiche. “Sapete che ho sostenuto che dovremmo avere un approccio comune, un candidato, possibilmente una lista. Avremo sicuramente un approccio e una performance comuni e le modalità, dovremmo discuterne nel prossimo periodo", ha affermato Dacic in una intervista all'emittente televisiva privata "Happy". Dacic ha chiarito che domani sarà fissata una data per la continuazione del dialogo interpartitico sulle condizioni elettorali con quei partiti di opposizione che non intendono avvalersi della mediazione del Parlamento europeo. Parlando del dialogo interpartitico, ha precisato che le parti dovrebbero “arrivare lentamente a una proposta di accordo finale, o comunicati che firmeremmo o concorderemmo con i partiti di opposizione". (segue) (Seb)