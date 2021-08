Serbia: presidente Parlamento Dacic, Sns ed Sps correranno insieme alle elezioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo stesso Dacic ha dichiarato nei giorni scorsi che la soglia del tre per cento resterà valida anche per le prossime elezioni in Serbia. Dacic ha così precisato che la soglia non sarà riportata al 5 per cento per l'ingresso dei partiti in Parlamento. A proposito del dialogo interpartitico avviato tra le forze politiche di governo e quelle d'opposizione, Dacic ha ricordato che procede su un "doppio binario". Alcuni partiti d'opposizione hanno infatti scelto di condurre le discussioni senza la mediazione dei deputati del Parlamento europeo. Queste forze politiche, ha osservato Dacic, conducono un dialogo che procede in modo "più spedito" rispetto a quelle che hanno scelto la metodologia con la mediazione. (segue) (Seb)