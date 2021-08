Serbia: presidente Parlamento Dacic, Sns ed Sps correranno insieme alle elezioni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è tenuta il 2 agosto presso il Parlamento della Serbia una nuova tappa del dialogo fra i partiti politici. Il dialogo si è tenuto nel formato che non prevede la presenza dei mediatori del Parlamento europeo, come richiesto da alcune forze politiche. All'incontro ha preso parte anche il presidente serbo Aleksandar Vucic. Fra i partiti che hanno preso parte alla riunione si conta il Partito radicale serbo (Srs), il Partito democratico della Serbia (Dss), il movimento Dveri e Adesso basta. Si è svolta il 9 e 10 luglio l'ultima fase del dialogo fra i partiti della Serbia sotto gli auspici dell'Assemblea nazionale e con la mediazione dei deputati del Parlamento europeo. Allo stesso tavolo si sono confrontati i rappresentanti della maggioranza al potere e di altri partiti parlamentari, in particolare quelli dell'opposizione che hanno boicottato le ultime elezioni. (segue) (Seb)