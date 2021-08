Ue: Gualtieri, 80 anni Ventotene occasione per rilanciare ruolo Europa unita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'anniversario degli 80 anni del Manifesto di Ventotene "per un'Europa libera e unita" "non è solo una ricorrenza di alto valore storico, ma un'occasione per ricordare a tutti i cittadini europei la necessità di andare avanti sulla strada di un'Europa unita, democratica e federale, come proposta dagli autori del Manifesto Altiero Spinelli ed Ernesto Rossi sin dal confino antifascista di Ventotene durante la seconda guerra mondiale". Lo dichiara in una nota Roberto Gualtieri, candidato a sindaco di Roma della coalizione del centrosinistra. "Oggi come ieri si sente forte la necessità di unione contro le spinte nazionalistiche e integraliste, per costruire un ordine mondiale multilaterale, pacifico e democratico a cui l'Europa deve poter contribuire rafforzando il proprio ruolo di 'potenza civile' e le proprie capacità di proiezione internazionale - aggiunge Gualtieri -. Per questo motivo ci uniamo al riconoscimento che il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha voluto dare all'azione del Movimento federalista europeo che in tutti questi anni ha portato avanti con impegno gli ideali del Manifesto di Ventotene, partecipando oggi alla sessione inaugurale del 40° seminario promosso dall'Istituto di studi federalisti Altiero Spinelli in collaborazione con il Comune e la Regione Lazio dal titolo 'Il Federalismo in Europa e nel mondo. Dall'Unione monetaria agli Stati Uniti d'Europa'. Queste proposte - spiega Gualtieri - sono valide per i cittadini europei, ma devono essere piu che mai oggi di ispirazione per tutti coloro impegnati nel rilancio della capitale d'Italia fondato sui valori universali dell'antifascismo, dell'accoglienza e della solidarietà tra i popoli, presupposti per raggiungere l'obiettivo fondamentale di una Roma che torni ad essere pienamente capitale europea", conclude Gualtieri. (Com)