Ue: Mattarella, serve politica estera e di difesa comune

- "E' indispensabile assicurare subito gli strumenti di politica estera e di difesa comune. La Nato è importante ma oggi è richiesto che l'Unione europea abbia una maggiore capacità di presenza nella politica estera e nella difesa. Questa prospettiva è importante anche per gli Stati Uniti". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo al 40esimo seminario per la formazione federalista europea in occasione dell’80esimo anniversario del Manifesto di Ventotene. Secondo Mattarella, l'Unione europea ha bisogno "di una vera unione bancaria e di un vero sistema finanziario unitario. Se così non sarà quello che abbiamo costruito fino a oggi rischia di essere compromesso", ha aggiunto. (Rin)