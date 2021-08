© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Tutti hanno diritto di manifestare, ma la protesta non può mai sfociare in atti intimidatori e violenti. Solidarietà a Antonella Alba e agli attivisti del M5s aggrediti rispettivamente a Roma e Milano da alcuni No vax. La politica sia unita e ferma nel condannare questi gravi gesti". Lo scrive su Twitter Simona Malpezzi, presidente dei senatori del Partito democratico. (Rin)